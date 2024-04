Filter von Pool explodiert: Tiroler (61) verletzt!

Schrecklicher Zwischenfall am Sonntagnachmittag in Grinzens im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: Als ein 61-Jähriger seinen privaten Pool mit Wasser befüllen wollte, explodierte plötzlich der Filter. Der Mann erlitt dabei derart schwere Verletzungen, dass er mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden musste.