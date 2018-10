600 Liter Diesel aus drei Lkw abgezapft

Freche Diebe hatten in der Nacht die Tanks von drei Lastwagen geleert und sind dann mit ihrer Beute getürmt. Der Schaden wurde erst am Morgen bemerkt. Ermittler vermuten Profikriminelle aus Osteuropa hinter der Tat. Unternehmer werden gewarnt, die Treibstofftanks ihrer Fahrzeuge so wie gut wie möglich zu sichern.