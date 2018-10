„Der SAK spürt uns jetzt im Nacken“

„Irgendwann musste das ja passieren, ist aber nicht der große Beinbruch. Wir waren uns zu Saisonbeginn im Klaren, dass wir nicht alle Spiele gewinnen“, nahm SAK-Präsident Christian Schwaiger die Premierenpleite der Blau-Gelben nicht ganz so tragisch wie erwartet. Dass der Siegestreffer des Aufsteigers aus einem harten und höchst umstrittenen Elfer (Haipl nahm nach einem Foul an ihm den Ball im Stolpern mit, wurde im Strafraum nochmals halbherzig attackiert) fiel, tat zwar weh. „Aber wir hatten Chancen für drei Spiele, hätten noch eine Ewigkeit spielen können und trotzdem nicht getroffen“, kommentierte Schwaiger das 1:2. Die Botschaft an Feiertagskontrahent Bürmoos: „Wenn man über so was lächelt, kann man dem Gegner die Zähne zeigen“