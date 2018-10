Überraschungsteam ging bei Violett leer aus

Bis Ende September spielte Altenmarkt in der Salzburger Liga vorne mit. Verletzungen und direkte Duelle warfen die Pongauer aber zurück. Gegen die Austria kassierte die Davare-Crew nun die sechste Schlappe in Folge. Womit sich Violett wieder im Windschatten von Leader SAK nach dessen Umfaller in Adnet befindet.