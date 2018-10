Polizei sucht Lenker nach Unfall mit Fahrerflucht

Einer in Linz wohnenden Rumänin ist am Freitagnachmittag auf der Umfahrung Lambach (B1) in Edt plötzlich ein schwarzer Mercedes-Bus auf ihrem Fahrstreifen entgegengekommen. Der 30-Jährigen gelang es zwar gerade noch, dem Auto auszuweichen, doch das hatte einen schweren Verkehrsunfall zur Folge.