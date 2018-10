26 Mio. Euro in Kärntens Skigebiete investiert

Der Winter kann kommen: Neue Schneekanonen

Auf dem Katschberg wurde eine Achter-Gondelbahn von Salzburg aufs Aineck errichtet, und die Turrach investierte in ein Zentralgebäude sowie Schneekanonen. Ebenfalls neue Beschneiungsanlagen gibt es am Großgockner und auf der Gerlitzen. Und in Bad Kleinkirchheim gibt’s Qualitätsverbesserungen im Bereich der Pistenleitsysteme.