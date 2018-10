Wer früher in Pension geht, ist auch früher tot...

In der Krise früher im Ruhestand

Die Datenbasis für die Analyse der Folgen der Frühpension stammt von 310.440 Männern und 144.532 Frauen bestimmter Jahrgänge, die Ende der 80er- und Anfang der 90-Jahre aufgrund einer Krisenregionenregelung (zum Beispiel für Linz und Mühlviertel, aber auch Gebiete in der Steiermark) früher in den Ruhestand „abgeschoben“ werden konnten bzw. aus Regionen, in denen das nicht möglich war.