Personalnot in den Spitälern muss gelöst werden

Die AK-Studie, nach der in Oberösterreichs Spitälern (außerhalb der ärztlichen Berufsgruppe) 2500 Vollzeitkräfte und bis zu 5000 Köpfe fehlen, hat auch in der Politik eine erste Reaktion ausgelöst. SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder stimmt in den Personalalarm ein, befürchtet künftig mehr Fehler in Spitälern.