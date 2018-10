Spendenaktion gegen Flaute in grüner Parteikasse

Höchst erfolgreich hatte zuletzt die ehemalige grüne Nationalratsabgeordnete Sigrid Maurer eine Sammelaktion gegen „Hass im Netz“ ins Leben gerufen und damit binnen 48 Stunden stolze 100.000 Euro lukriert. Jetzt wollen auch die Bundesgrünen, die eben erst ihren Schuldenberg von rund 2,5 Millionen Euro abgetragen haben, mit einer Spendeninitiative Geld in ihre Kasse spülen. In dieser herrscht nämlich seit dem Ausscheiden aus dem Nationalrat und dem damit verbundenen Versiegen staatlicher Förderungen Ebbe, wie es in einem Bericht des „Standard“ heißt.