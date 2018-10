Lkw auf Auto gestürzt: Lenker eingeklemmt

Ein 61-jähriger Österreicher lenkte am Mittwoch gegen 4.50 Uhr einen voll beladenen Sattelzug auf der Bundesstraße in Rietz in westliche Richtung. Dabei kam ihm ein 31-jähriger Österreicher mit seinem Pkw entgegen. Eines der beiden Fahrzeuge dürfte zu weit auf die Gegenfahrbahn geraten sein, wodurch es zu einem Frontalzusammenstoß kam.