Amazons Kindle Paperwhite ist jetzt wasserfest

Dank Bluetooth sind Hörbücher über Amazons Audible-Bibliothek nun zudem direkt zugänglich, sodass Kunden nahtlos wechseln können zwischen Lesen und Hören. Die wohl wichtigste Neuerung - zumindest für all jene, die gerne in der Badewanne oder am Swimming-Pool lesen - aber ist, dass der neue Paperwhite nach IPX8-Zertifizierung wasserfest ist, also „nachgewiesen gegen Eintauchen in bis zu zwei Meter tiefes Süßwasser für bis zu 60 Minuten“ schützt.