„Die schwarze Bestie ist für Real Madrid bereit“

„Stier“ Klaus Augenthaler

Unvergessen ist ihm ein Erlebnis Ende der 80er-Jahre: „Camacho hat Klaus Augenthaler an der Mittellinie mit gestrecktem Fuß umgerammt. Auge hat ihm zwei Hörner auf dem Kopf gezeigt. Motto: Wir sind hier nicht im Stierkampf. Dieses Zeichen ist in Spanien aber eine Beleidigung. Im Bernabeu war es dann so laut, dass mir um 4 Uhr in der Früh noch die Ohren wehgetan haben. Das war damals so, als ob du in der Disco die ganze Zeit direkt vor dem größten Lautsprecher stehst.“