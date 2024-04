Floridsdorfer Markt: 10 Euro für ein Kilo Trauben

Binnenmarkt als Erklärung

Warum die Politik den Marktfahrern keine Obergrenzen vorschreiben will, erklärt das Wirtschaftsministerium so: „Wir leben im europäischen Binnenmarkt. Preisobergrenzen würden dazu führen, dass Produkte dann nicht in Österreich angeboten werden, sondern in anderen Mitgliedstaaten landen würden.“ Wichtig sei, dass die Preisauszeichnung vor Ort passt, alles andere entscheidet der Kunde.