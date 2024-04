Vorstoß der FIS sorgt für Zoff im Ski-Zirkus

Großer Knall bahnt sich an

Klarheit soll es ab Freitag bei der Frühlingstagung der FIS in Dubrovnik geben, das Thema steht ganz oben auf der Agenda – bei allen Beteiligten! Scherer geht jedenfalls davon aus, dass „wir A) die laufenden Verträge mit unseren Partnern wie vereinbart erfüllen können“. Und dass „wir B) auch weiterhin alle Rechte an unseren Events besitzen“. Ist das nicht der Fall, werde man „rechtliche Schritte prüfen“, meint Scherer. Es bahnt sich ein großer Knall an, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen ...