„Größte Entlastung für Familien, die es je gab!“

1500 Euro pro Kind und Jahr

Der Familienbonus plus ist eine der größten finanziellen Familien-Entlastungen, die es je gab. Dabei handelt es sich um einen Steuerabsetzbetrag in Höhe von 1500 Euro pro Kind und Jahr. „Den Familienbonus Plus erhält man so lange, so lange für ein Kind Familienbeihilfe bezogen wird. Nach dem 18. Geburtstag des Kindes gibt es einen reduzierter Familienbonus von 500 Euro jährlich - wenn man für das Kind weiterhin Familienbeihilfe bezieht“, erklärt die Ministerin. Kosten: 1,5 Milliarden pro Jahr. „80 Prozent aller Eltern kommen in den Genuss der Aktion, alleine in Tirols profitieren 120.000 Kinder davon“, betont LR Patrizia Zoller-Frischauf. Eltern mit zwei Kindern, die bisher 3000 Euro an Steuern bezahlt haben, müssen künftig keine Steuern mehr zahlen. Den vollen Betrag erhält man ab einem Brutto-Monatsgehalt von 1750 Euro.