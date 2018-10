Neuer Prozess nach Sexmord an Tanzlehrerin (51)?

Vergewaltigung und Mord durch Unterlassen

St. (41) soll Ingrid Sch. (51) am 7. Juli 2013 auf der Terrasse ihres Hauses in Gmunden zu Boden geprügelt haben, wobei die Tanzlehrerin ein lebensgefährliches Schädel-Hirn-Trauma erlitten hatte. Nach ihrer Vergewaltigung soll St. laut rechtskräftigem Urteil des Welser Schwurgerichts die Frau hilflos liegengelassen haben. Sie starb am 16. Juli 2013 an ihren schweren Kopfverletzungen, ohne zuvor das Bewusstsein noch einmal wiedererlangt zu haben.