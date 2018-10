Mofa-Rowdy (16) gelang zwei Mal Flucht vor Polizei

Beamten der Polizeiinspektion Neuhofen an der Krems gelang es nun, den bisher unbekannten Mofa-Rowdy zu schnappen. Der Verdächtige legte auch schon ein Geständnis ab.

Mit einem verfälschten Kennzeichen auf seinem Mofa war der junge Mann am 14. August in der Gemeinde Weichstetten mit einem „Wheelie“ einer Polizeistreife aufgefallen. Als die Beamten ihn aufhalten wollten, flüchtete er in Richtung Neuhofen an der Krems. Als die Polizisten die Verfolgung aufnahmen, wendete er und fuhr in Schlangenlinien auf den Funkstreifenwagen los. Dann flüchtete er in Richtung Niederneukirchen weiter, wo er unmittelbar nach einer Kreuzung in einen Feldweg abbog und Richtung St. Marien fuhr. Die Exekutive verlor den 16-Jährigen kurz vor St. Marien aus den Augen. Da die Beamten aber ohnehin das Kennzeichen notiert hatten, brachen sie die Verfolgung ab.