Einsatzgruppe soll das Haft-Personal schützen

Fünf Verletzte Justiszwachen

Gegen Justizwachepersonal sind aus dem Jahr 2017 fünf Verletzte dokumentiert, die insgesamt 142 Tage im Krankenstand waren, allein einer der Verletzten 102 Tage, wie aus einer parlamentarischen Anfragebeantwortung hervorgeht. „Die meisten der Untergebrachten in der Forensikabteilung sollten eigentlich in psychiatrischen Einrichtungen betreut werden - doch das würde zusätzliche Kosten verursachen, also wird alles im Vollzug untergebracht“, kritisiert Kircher