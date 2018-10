Somalier (21) nach brutalem Handydiebstahl gefasst

Zu einem brutalen Diebstahl kam es am Sonntag im Hofgarten in Innsbruck: Ein 21-jähriger Somalier nahm ein unbeaufsichtigtes Handy an sich. Als der Besitzer, ein 21-jähriger Österreicher, den Diebstahl bemerkte, schlug der Somalier mehrfach auf ihn ein und flüchtete.