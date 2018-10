Sturz in ein Bachbett: 60-Jährige starb im Spital!

Eine 60-Jährige aus Niederösterreich war am 14. Oktober 2018 gegen 19.30 Uhr mit ihrer Familie und mehreren Fahrzeugen auf der B 124 in Bad Zell unterwegs. Dort hielten sie auch gemeinsam auf einem Parkplatz an und machten eine Pause. Die 60-Jährige übersah dort eine steil abfallende Böschung und stürzte kopfüber etwa drei Meter tief in das Bachbett des Kettenbaches.