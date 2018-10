Brand in Jugendheim in Kössen: Keine Verletzten

Am Sonntag gegen 1.30 Uhr brach aus bisher noch unbekannter Ursache beim Eingangsbereich zum Jugendzentrum in Kössen ein Brand aus. Es dürfte dort abgelegter Müll in Brand geraten sein und den hölzernen Eingangsbereich beschädigt haben. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr Kössen konnte eine großräumige Ausdehnung des Feuers verhindert werden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt, verletzt wurde niemand. Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.