Sieg trotz Gegentreffer mit zwei Mann mehr

Bis zur Pause lief alles für die Wolfgangseer. Ebner traf nach schöner Einzelleistung ins kurze Eck, kurz darauf verhinderte Gäste-Keeper Nöhmer das 0:2 in höchster Not. Nach der Pause schwammen Strobl aber die Felle davon. Nach Torraub-Rot für Damjan Pilipovic traf Greisinger (hatte Gerbl schon früh ersetzt) per Freistoß. Zehn Minuten später nudelte der Joker das 2:1 im dritten Anlauf rein. Als Greisinger-Ersatz Pantelic mit seinem ersten Ligator das 3:1 nachlegte, war eigentlich alles entschieden. Die Gastgeber orteten beim Gegentor ein Handspiel, begehrten auf. Matthias Eisl sah nach Kritik die Ampelkarte, das Trainergespann wurde gar auf die Tribüne geschickt.