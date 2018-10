US-Amerikaner sind zu dick zum Kämpfen

„Fettleibigkeit hat lange die Gesundheit unserer Nation bedroht. Angesichts der sich ausdehnenden Epidemie bedroht es nun auch unsere Sicherheit“, schreiben ehemalige Generäle und Admiräle in dem neuen Bericht „Ungesund und unvorbereitet“, den das Washingtoner Fachinstituts Council For A Strong America in dieser Woche vorlegte. Das Problem lasse sich nur lösen, wenn „Maßnahmen zu einer gesünderen Lebensführung“ ergriffen würden, und das schon bei Kindern, mahnten die Autoren.