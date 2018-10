Nepal: Neun Bergsteiger am Mount Gurja gestorben

Ein Alpin-Drama mit neun Toten hat sich in der Nacht auf Samstag auf dem Mount Gurja in Nepal ereignet. Nach Polizeiangaben wurde ihr Zeltlager durch einen Schneesturm komplett verwüstet. Bei den Toten handelt es sich um fünf Bergsteiger aus Südkorea und ihre nepalesischen Führer, die den selten bestiegenen Berg auf einer neuen Route bezwingen wollten. Rettungskräfte entdeckten die Leichen am frühen Morgen, als sich der Sturm wieder gelegt hatte.