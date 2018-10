„Dimension wie Linz09 für mich nicht vorstellbar“

„Krone“:Wird das Land mitziehen?

LH Stelzer: Ich weiß, dass der Wunsch, Kulturhauptstadt zu sein, eine Faszination ausüben kann. Aber was ich auch weiß, ist, dass die letzte Kulturhauptstadt in Österreich - das war Linz 09 - über 60 Millionen Euro gekostet hat. Ein Drittel des Budgets kam vom Land, ein Drittel von der Stadt Linz. Eine Beteiligung in dieser Dimension bei Salzkammergut 2024 kann ich mir nicht vorstellen!