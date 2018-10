Passagierjet rammt bei Start Ziegelmauer

Ein Flugzeug der Luftlinie Air India Express hat Freitagfrüh während des Starts in der südindischen Stadt Trichy eine Begrenzungsmauer gerammt. Obwohl die Maschine, die nach Dubai fliegen sollte, dabei erheblich beschädigt wurde, hob sie ab, wurde aber dann nach Mumbai umgeleitet, wo sie sicher landete. Menschen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden, so manchem Fluggast dürfte aber der Schreck noch in den Knochen sitzen.