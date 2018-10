Reiche, reifere Frauen als Opfer von Onlinegaunern

Identitätsdiebe, Liebesbetrüger, Kautionsgauner - per Internet nehmen gewissenlose Verbrecher gutgläubige Opfer aus. Ihrem Online-„Traumprinzen“ oder um Verwandte nach angeblichen Unfällen vor Haft zu bewahren, zahlten zuletzt sieben Oberösterreicherinnen 512.000 Euro an ihnen unbekannte Personen. Chefinspektor Gerald Sakoparnig vom LKA weiß, wer am ehesten zum Opfer wird.