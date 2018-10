Der Pflegeberuf soll attraktiver gemacht werden

Pflege in verschiedenen Facetten darstellen

Um die Kampagne an den Mann zu bringen setzt man vor allem - der Zielgruppe entsprechend - auf Social-Media-Aktivitäten. Es sollen aber auch spät berufene Menschen sowie Personen aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen angesprochen werden. Ein Kernziel der Infokampagne ist, das Gesicht der Pflege in den verschiedensten Facetten darzustellen.