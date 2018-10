„Monster-Tornado“: Mutter schützt Baby mit Körper

Entgegen der weitverbreiteten Meinung gibt es auch in Australien immer wieder Tornados, die Hagelschauer und auch Überschwemmungen mit sich bringen können. So richtete 2015 ein Tornado mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Stundenkilometern in Sydney und anderen Teilen von New South Wales schwere Schäden an. 2012 zogen gleich mehrere Tornados in der Region um Yarrawonga rund 280 Kilometer nördlich von Melbourne eine Spur der Verwüstung.