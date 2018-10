221 Coups: Tiroler Kripo klärt 2 Einbruchsserien

Nach Einbruch in Monaco verhaftet

Festgenommen werden konnte dieser aber nicht gleich, weil er sich nicht in Österreich aufgehalten hatte. Er saß in Monaco in Haft. Dort war er nach einem Einbruch festgenommen worden. Ende September 2018 wurde der 56-Jährige schließlich an Österreich ausgeliefert. Er sitzt in der Justizanstalt Innsbruck in Untersuchungshaft und zeigt sich geständig.