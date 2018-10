Kärntens Soldatenkirche feiert Jubiläum

Aus wirtschaftlichen Gründen setzte sich das zweite Modell durch und die Grundsteinlegung erfolgte am 3. Mai 1967. Militärdekan Emmanuel Longin: „Seit der Kirchenweihe am 12. Oktober 1968 wurde in der Soldatenkirche unzähligen Soldaten und Kindern von Heeresangehörigen das heilige Sakrament der Firmung gespendet.“