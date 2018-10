18-Jährige prallte mit Freund im Auto gegen Baum

Schwer verletzt wurde die 18-jährige Lenkerin ihres Pkw als sie am Mittwoch gegen 16.15 Uhr, auf der Staninger Gemeindestraße im Ortsgebiet von Dietach von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Die 18-jährige aus Amstetten fuhr zuvor in Fahrtrichtung der Ortschaft Staning, ihr 19-jähriger Freund aus Steyr saß am Beifahrersitz.