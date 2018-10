Traktorfahrer durchbrach geschlossenen Schranken

So einen Unfall mit Fahrerflucht hatten die Polizisten im Innviertel auch noch nie: Ein Traktorlenker (79) durchbrach in Geinberg einen geschlossenen Schranken, der Fahrer des ankommenden Güterzugs konnte in letzter Sekunde stoppen und einen Unfall verhindern. Der Traktorfahrer blieb aber nicht stehen, sondern setzte seine Fahrt fort.