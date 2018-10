Experten-Bus tourt für 334.000 Rheuma-Opfer

Rheumabus-Tour

Am Wochenende gibt es dann die gleichen Infos bei der Rheumabus-Tour: Am Samstag in Ried/I. (8.30 - 11 Uhr), Braunau (12 - 14 Uhr) und Rohrbach (16 - 18 Uhr), sowie am Sonntag in Bad Leonfelden (8.30 - 11 Uhr) - jeweils am Stadtplatz.