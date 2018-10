Mofafahrer leben im Herbst gefährlich!

Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr am 10. Oktober 2018 gegen 17.45 Uhr mit seinem Pkw auf der L1512 von Niederwaldkirchen kommend in Richtung St. Ulrich. Er wollte laut eigenen Angaben im Gemeindegebiet von Niederwaldkirchen in die L1522 einbiegen.