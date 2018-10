Baby-Bodys sogar mit gefährlichen Chemikalien

Reinigungsmittel gefährdet unsere Gewässer

In einem Baby-Body mit der Bezeichnung „Rock“, der laut Hersteller in Bangladech hegestellt wurde, wurde eine unerlaubt hohe Konzentration von Tensid-Rückständen festgestellt. Konkret lag die Summe der Alkylphenolverbindungen deutlich über dem erlaubten Grenzwert, zu denen Nonylphenolethoxylate (NPEO), Nonylphenol (NP) und verwandte Chemikalien zählen. Zwar sind NPEO in der EU verboten, werden aber außerhalb Europas in der Textil- und Lederverarbeitung häufig als Wasch- und Reinigungsmittel eingesetzt. Nach den ersten Waschgängen gelangt das kaum abbaubare NPEO in heimische Gewässer und damit auch in unsere Nahrungskette. Für die Gewässerfauna sind bereits kleinen Dosen von NPEO gefährlich. Darüber hinaus können sie sich im Körpergewebe anreichern, auch wenn keine unmittelbare Gefahr für den Menschen von ihnen ausgeht.