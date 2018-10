Menschenkette gegen die Fusion der Krankenkassen

Widerstand geht weiter

Daher geht der Widerstand weiter: „Die Proteste gegen die Zerstörung der Sozialversicherung kommen am 18. Oktober mit einer Kundgebung vor dem Linzer Landhaus in die nächste Runde“, so Stangl.Dringliche AnfrageZuvor gibt es im morgigen Landtag eine politische Protestaktion. Die SPÖ bringt eine Dringliche Anfrage „gegen die Zerschlagung der vorbildlichen oberösterreichischen Gebietskrankasse ein“.