Oktober-Update für Windows 10 steht vor Rückkehr

Microsoft-Support offenbar nur bedingt hilfreich

Betroffenen verspricht Microsoft in einem offiziellen Blogeintrag Hilfe beim Wiederherstellen der Daten. In Europa scheint der deutschsprachige Microsoft-Support allerdings keine große Hilfe zu sein, heißt es in dem „Golem“-Bericht. Nutzer klagen, dass sie dort lediglich wenig hilfreiche Tipps bekämen - etwa, Windows neu zu installieren oder sich an einen professionellen Datenretter zu wenden und die daraus entstehenden Kosten selbst zu tragen.