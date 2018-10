„Genie“ aus dem Innviertel durfte China bereisen

„Krone“: Sie studieren Informatik an der FH OÖ - hat Ihnen der Aufenthalt in China etwas fürs Studium gebracht?

Martin Schneglberger: Die Chinesen haben eine extrem beeindruckende Arbeitseinstellung, da kann man sich schon was abschauen. Darum sind sie uns in der Technik auch so weit voraus! Es war extrem interessant, chinesische Technikexperten live zu erleben und mit ihnen zu arbeiten.