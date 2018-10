Metallteil schleuderte gegen den Kopf von Arbeiter

Abgespielt hat sich der Vorfall gegen 13.30 Uhr. Arbeiter luden in Innsbruck bei einer Baustelle an der Kreuzung Angergasse/Tiergartenstraß mit einem Lkw-Kran Bäume von einem Lastwagen. Als ein Arbeiter, ein 39-jähriger Österreicher, den offenbar noch unter Spannung stehenden Zurrgurt, mit dem der Baum am Kran befestigt war, löste, wurde ihm das Metallteil des Gurtes gegen den Kopf geschleudert. Dabei erlitt der Arbeiter erhebliche Kopfverletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.