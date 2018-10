Linz muss beim Bau der Wohnungen in die Höhe gehen

Zehn-Punkte-Programm bei Baubewilligung

„Die Hochhaus-Debatte ist beinahe zu einer Glaubensfrage geworden. Oftmals wird dabei in den Raum gestellt, dass Linz in Hochausfragen willkürlich und ohne Plan agiere“, ärgert sich Infrastrukturstadtrat Markus Hein (FPÖ). Er verweist auf das Zehn-Punkte-Programm für Hochhäuser. „Damit ein Gebäude in Linz, von der Idee bis zum Vorliegen aller notwendigen Bewilligungen, verwirklicht werden kann, vergehen daher auch mehrere Jahre“, nennt Hein als Beispiel die sehr lange Planungsphase des Weinturms.