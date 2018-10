Nur wenig Interesse an Kraftwerk auf der Koralm

Während im Vorfeld von unzähligen Interessensvertretern viel Wind um die Angelegenheit gemacht wurde, herrschte beim Verhandlungsbeginn zur Umweltverträglichkeitsprüfung am Montag in der Mehrzweckhalle in Schwanberg weitgehend Leere. So blieb vor allem den Projektwerbern, der Pumpspeicherkraftwerk Koralm GmbH, viel Raum, ihre Standpunkte einmal mehr vorzubringen: „Der Standort hält zig Vorteile bereit. Dazu gehören die direkte Anbindung an die 380-kV-Leitung, die gesicherte Grundstücksverfügbarkeit oder etwa die guten geologischen Verhältnisse“.