Welser Taxilenker zocken teilweise nach System ab

Schwarze Schafe werden nun zur Verantwortung gezogen

Die Welser Politik ist alarmiert: „Alle relevanten Vorfälle werden zur Anzeige gebracht“, so Sicherheitsreferent Gerhard Kroiß. Und Wirtschaftsstadtrat Peter Lehner sagt: „Fahrgäste und seriöse Unternehmer müssen sicher sein, dass die Problemtaxler aus dem Verkehr gezogen werden.“ Das will auch Mayrhofer rasch in Angriff nehmen, nachdem nun die Ergebnisse vorliegen: „Wir müssen die Fahrgäste und auch die seriösen Taxiunternehmer vor schwarzen Schafen schützen.“