Imbissstand ging nach Sperrstunde in Flammen auf

In einem Kebab-Stand in Enns ist am Sonntagabend gegen 22.40 Uhr ein Brand ausgebrochen. Der Betreiber hatte das Gebäude gegen 22 Uhr abgesperrt und verlassen. Brandursache und Schadenshöhe sind derzeit noch unbekannt. Die Flammen hatten sich vom rückwertigen Teil des Imbissstandes rasch immer mehr ausgebreitet.