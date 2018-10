55-jähriger Motorradfahrer starb bei Crash mit Reh

Der 55-Jährige fuhr in Piberbach mit seinem Motorrad auf der L1372, Ortschaft Weifersdorf, in Richtung Schiedlberg. Am Motorrad fuhr ein 14-jähriger Schüler aus Wels mit. Am Beginn einer langgezogenen Rechtskurve kollidierte der Mann mit einem die Fahrbahn querenden Reh und verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Er fuhr in der Kurve geradeaus, kam über eine ca. zwei Meter hohe Böschung in ein Feld ab und kam nach ca. 100 Meter Fahrt zu Sturz.