Dämmerungsbande räumte Geld aus Einfamilienhaus

Der Einbruch ereignete sich zwischen 19.45 und 20.30 Uhr - in dieser Zeitspanne suchten sich die Täter durch eine aufgebrochene Terrassentüre den Weg in ein Einfamilienhaus, durchsuchten bis in den Keller alle Räume und öffneten sämtliche Kästen und Laden. In einer Schreibtischlade fanden sie schließlich Bargeld, verschwanden dann durch ein Wohnzimmerfenster.