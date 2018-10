„Gute Meinung“ über Doskozil

Es ist kaum einen Monat her, dass Hans Peter Doskozil vor rund 2100 Delegierten den Chefsessel in der SP Burgenland übernahm. Und, um das harmonische Verhältnis zu Landeshauptmann Hans Niessl zu unterstreichen, wurde dieser auch sogleich zum Ehrenvorsitzenden gemacht. Wie gut der neue Mann an der Parteispitze ankommt, zeigt auch eine Umfrage, bei der die Bürger gefragt wurden, wen sie denn in einer Direktwahl derzeit zum Landeschef küren würden. Johann Tschürtz musste sich in diesem Voting mit acht Prozent zufriedengeben, zwölf Prozent wollen VP-Chef Thomas Steiner an der Landesspitze sehen. Hans Peter Doskozil erhielt mit 48 Prozent deutlich mehr Zuspruch. 75 Prozent der Befragten haben außerdem eine „gute Meinung“ über den SP-Mandatar.