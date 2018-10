Onkel soll sich an Nichte (13) vergangen haben

Seine Großfamilie im Burgenland hatte der Türke vor drei Jahren besucht. Dabei soll er sich an seiner damals gerade 13-jährigen Nichte vergriffen und sie vergewaltigt haben. Mit massiven Drohungen habe der Mann das Mädchen eingeschüchtert. Ein Jahr später verging sich der Beschuldigte laut Staatsanwalt erneut an dem Kind - erst dann vertraute sich die Jugendliche ihrer Mutter an, die umgehend Anzeige erstattete. Vor Gericht in Eisenstadt bekannte sich der 42-Jährige nicht schuldig. Der Vater von drei Kindern erklärte, seine Nichte habe sich das wohl ausgedacht. Er habe sie niemals „angefasst“.