Maite Kelly: „Ich bin vernünftig verrückt“

In Wien ist Maite Kelly in näherer Zukunft gleich zweimal zu sehen. Am 25. November bei der „Schlagernacht des Jahres“ in der großen Wiener Stadthalle und dann noch einmal auf Solotour am 20. März in der Stadthalle F. „Freizeit ist das Kostbarste, was du Menschen schenken kannst. Dass sie mir ihre Freizeit anvertrauen ist mir sehr wichtig und dessen bin ich mir auch voll bewusst. Nach einem meiner Konzerte sollten sie gestärkt nach Hause gehen, um mit neuen Impulsen und einer anderen Sicht auf die Dinge den Alltag angehen zu können. Ich tue alle, damit sie nachher wieder atmen können und sich menschlich fühlen.“ Selbst tut sie sich in ihrer Freizeit am Würstelstand Gutes. „Um 1 Uhr nachts schmeckt es dort am besten und wenn man davor etwas zu viel erwischt hat, kann man wieder gerade gehen“, lacht sie, „die Österreicher sind vernünftig verrückt. Das ist ein sehr schönes Gefühl, weil ich dann im Saal nicht die einzige bin, die so tickt.“