Opfer (28): „Ich begann wie wild zu schreien!“

Das Opfer selbst wandte sich an die „Krone“ und schilderte die schrecklichen Szenen: „Ich war am vergangenen Freitag gegen 9.30 Uhr auf einem Wanderweg oberhalb der alten Höttinger Kirche unterwegs. Bald hatte ich bemerkt, dass jemand hinter mir ist. Zuerst dachte ich, dass ich mir da nur etwas einbilde. Doch dann wurde der Mann immer schneller, letztendlich lief er mir sogar hinterher“, so die 28-Jährige.